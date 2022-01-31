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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: "الحكم بوظ الماتش".. ومنتخب المغرب أقل فنيا من كوت ديفوار.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

 علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، على أداء حكم مباراة مصر والمغرب السنغالي نداي، عقب المباراة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف .

 وقال عبد العال، إن أداء المنتخب كان رائع للغاية واستحق الفوز والتأهل مع بعض التحفظات على تبديلات المدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش.

وصرح رضا عبد العال فى فيديو له عقب المباراة، بأن الحكم هو من أعطي وأتاح الفرصة للاعبي المغرب بالدخول في المباراة والسيطرة عليها بعد الأخطاء التحكيمية في إعطاء الكثير من الأخطاء على منطقة جزاء منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأوضح رضا عبد العال بأن منتخب المغرب أقل فنياً من منتخب مصر وأقل أيضاً فنياً من منتخب كوت ديفوار الذي فاز عليه منتخب مصر في الجولة الماضية من البطولة بركلات الترجيح. 

وأشاد رضا عبد العال بأداء جميع اللاعبين بالأخص أبو جبل الذي تعرض للإصابة وخرج من المباراة ونزل بدلاً من محمد صبحي.

رضا عبد العال الأهلي والزمالك مباراة مصر والمغرب كوت ديفوار محمد صبحي

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