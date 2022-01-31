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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك لـ محمد صلاح: الوريث الشرعي لرقم 10 مش خسارة فيك

صدى البلد

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة للاعب محمد صلاح بعد فوز  المنتخب المصري  علي منتخب المغرب والتأهيل لنصف نهائي أمم أفريقيا.

ونشر أحمد عيد عبد الملك صورة له برفقة محمد صلاح  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و علق قائلا : الوريث الشرعي لرقم 10 ،مش خسارة فيك.

أبو مكة بيسقف.. احتفالات محمد صلاح داخل أتوبيس المنتخب بعد الفوز على المغرب

حسن المستكاوي : محمد صلاح مفتاح الفوز على المغرب وتغييرات كيروش قوية

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.


تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

أحمد عيد عبد الملك أخبار محمد صلاح أداء اللاعب محمد صلاح منتخب مصر

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