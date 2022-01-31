أحمد عيد عبد الملك لـ محمد صلاح: الوريث الشرعي لرقم 10 مش خسارة فيك

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة للاعب محمد صلاح بعد فوز المنتخب المصري علي منتخب المغرب والتأهيل لنصف نهائي أمم أفريقيا.

ونشر أحمد عيد عبد الملك صورة له برفقة محمد صلاح من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و علق قائلا : الوريث الشرعي لرقم 10 ،مش خسارة فيك.

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.



تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي “الكان” بعد تخطي المغرب بهدفين لهدف في المباراة الأشواط الإضافية، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

وسيواجه منتخب مصر المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.