طاهر أبو زيد يشيد بموسيماني : أحدث طفرة مع الأهلي وحقق إنجازات اكثر من جوزيه

أشاد طاهر أبو زيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمدير الفني الحالي للمارد الأحمر بيتسو موسيماني، مؤكدًا أنه صنع طفرة كبيرة في قلعة الجزيرة.

وقال أبو زيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "موسيماني صنع طفرة في النادي الأهلي".

وأضاف: "مدرب أصبح من العلامات البارزة في تاريخ الأهلي، بغض النظر عن الانتقادات التي تحدث، ولكن هذا قدر المدير الفني للأهلي دائمًا".

وأردف: "كلنا سعداء به ونتمنى له الاستمرار مع الأحمر والتوفيق في بطولة كأس العالم للأندية".

واستكمل: "موسيماني يعمل في ظروف استثنائية لم تحدث من قبل، عزائي الوحيد أن النادي الأهلي يتمسك بالأمل حتى لو سيلعب بالناشئين، واستطاع تحقيق مفاجآت من قبل".

واستطرد: "أمام بطولة بحجم كأس العالم للأندية لابد أن نشفق على موسيماني ونلتمس له الأعذار ولا نطلب منه إلا الأداء المشرف، والله يكون في عونه، هذا اختبار حقيقي له، وهذا قدره لأنه المدير الفني اللأهلي".

وواصل: "أعجبني جدًا أن موسيماني متمسك بالأمل، الغيابات المتواجدة في فريق الأهلي تكسر أي مدرب، ولكنه متماسك ولديه طموح وأنا ثقتي فيه كبيرة، هو قادر على تجاوز الظروف الصعبة، وعلينا كرياضيين أن ندعمه كامل الدعم".

واستأنف: "لا ننتظر منه نتائج في كأس العالم للأندية، لأن الأمر فوق احتمال المدير الفني، لكن ننتظر أداء المدرب".

وأتم: "كنت عضوًا بمجلس إدارة الأهلي عندما تعاقدنا مع مانويل جوزيه، ووفرنا له كل شيء وتعاقدنا له مع أفضل لاعبي مصر، وبكل أمانة أقول إن موسيماني حقق أكثر ما حققه جوزيه، وتوافر عنصر الخبرة والنجوم مع موسيماني أقل من فترة جوزيه".

واختتم: "موسيماني تقريبًا كان يبني فريقًا وجاء في ظروف صعبة وكان مطلوبًا منه بطولة، وبالفعل نجح في تحقيقها بعد غياب 7 سنوات، كما أنه تحمل ما مرت به الرياضة المصرية خلال جائحة كورونا".