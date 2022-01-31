عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات عاجلة.. مدينة سعودية تصل درجة حرارتها لـ "صفر"

طقس السعودية
طقس السعودية

أطلق الدكتور ياسر الغفاري، مدير البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد السعودية، تحذيرات من موجة الصقيع على الأجزاء الوسطى من منطقة الرياض، منبها سكان الرياض بأن درجة الحرارة يمكن أن تلامس الصفر.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية «الإخبارية»، أن الصقيع سيتكون على منطقة حائل والقصيم وثلوج على المنطقة الشمالية.

txt

السفارة السعودية بالقاهرة تهنئ منتخب مصر بالتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

txt

قرار لـ السعودية بتغيير اسم "القهوة العربية" في جميع المطاعم والمقاهي

وتابع: «الآن المملكة في منتصف فصل الشتاء، أي 49 يومًا وينتهي الشتاء، وخلال 2 مارس يبدأ الانقلاب الربيعي وتتحسن حالة الطقس».

فيما وقعت السعودية اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة في تحسين جودة الحياة في اليمن بتكلفة تتجاوز 2 مليون دولار.

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن المشروع يضع أساسا لبنية تحتية نوعية مطلوبة الآن، خصوصا لحل الأزمات والتعامل مع الطواريء لتلبية الاحتياجات الضرورية، وهو في الوقت ذاته من المقومات المهمة في السلم والاستقرار"، مؤكدا أن الطاقة من أهم المدخلات لاستدامة التنمية.

 

الخليج العربي فصل الشتاء الرياض حالة الطقس السعودية

موضوعات متعلقة

بينهم طفل.. عصابة مكسيكية تقتل أسرة كاملة

مستشار الأمن القومي الأمريكي : تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا عالميا

تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا نحو جارتها الجنوبية

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه الإمارات

مستنيين الكاس يا رجالة.. السفير البريطاني يهنئ المنتخب المصري بالفوز على المغرب

بايدن يدعو طالبان للإفراج عن آخر الرهائن الأمريكيين

العراق.. مقتل شرطيين في هجوم لتنظيم داعش بكركوك

يصيب جميع سكان الكرة الأرضية.. تحذير صادم بشأن متحور أوميكرون

ترشيحاتنا

تحذيرات عاجلة.. مدينة سعودية تصل درجة حرارتها لـ "صفر"

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

لتحقيق مزيد من المكافآت.. يوتيوب يتيح تقنية NFT لمنشئ المحتوى

قبل ظهورها الرسمي.. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

صريع الغواني.. تعرف على أبرز إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب 2022

الحضري يكشف موقف أبو جبل والشناوي من مباراة الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

حريق عقار سكني خلف مسجد الحسين والحماية المدنية تنقذ محتجزين من النيران

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ