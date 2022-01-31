تحذيرات عاجلة.. مدينة سعودية تصل درجة حرارتها لـ "صفر"

أطلق الدكتور ياسر الغفاري، مدير البحث والتطوير والابتكار بالمركز الوطني للأرصاد السعودية، تحذيرات من موجة الصقيع على الأجزاء الوسطى من منطقة الرياض، منبها سكان الرياض بأن درجة الحرارة يمكن أن تلامس الصفر.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية «الإخبارية»، أن الصقيع سيتكون على منطقة حائل والقصيم وثلوج على المنطقة الشمالية.

وتابع: «الآن المملكة في منتصف فصل الشتاء، أي 49 يومًا وينتهي الشتاء، وخلال 2 مارس يبدأ الانقلاب الربيعي وتتحسن حالة الطقس».

فيما وقعت السعودية اتفاقية ثلاثية لتنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة في تحسين جودة الحياة في اليمن بتكلفة تتجاوز 2 مليون دولار.

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن المشروع يضع أساسا لبنية تحتية نوعية مطلوبة الآن، خصوصا لحل الأزمات والتعامل مع الطواريء لتلبية الاحتياجات الضرورية، وهو في الوقت ذاته من المقومات المهمة في السلم والاستقرار"، مؤكدا أن الطاقة من أهم المدخلات لاستدامة التنمية.