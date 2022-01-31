اتحاد الكرة: هناك طلبات من كيروش قبل مواجهة الكاميرون لن يتهاون فيها

علق خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على فوز منتخب مصر على نظيره المغربي في دور الـ8 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد حصد بطاقة تأهله لنصف نهائي الكان بفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف، ليواجه الكاميرون مستضيف البطولة في نصف النهائي.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "المغرب منتخب ثقيل ونكن له كل الاحترام".

وأضاف: "ذهبنا لمواجهة المغرب وكلنا ثقة أننا سنعود بالفوز، لم أشاهد روح بهذا الشكل من لاعبي منتخب المصر، وحققنا المكسب بأداء متميز".

وواصل: "محمد أبو جبل أجرى آشعة لكي نحدد مدى إصابته".

واختتم: "نحن في ورشة عمل حاليًا مع حلمي مشهور ووائل جمعة وطاقم الفندق، لأن كيروش طالب بإجراءات احترازية شديدة لأننا خائفين من أي احتمالات قد تحدث قبل مواجهة الكاميرون، وأكد أنه لا يريد أي تهاون".