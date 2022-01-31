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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح يوجه نصيحة لـ كيروش قبل مباراة مصر والكاميرون

كيروش ومحمد صلاح
كيروش ومحمد صلاح

وجه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، نصيحة للمدير الفني لمنتخب مصر الأول كارلوس كيروش قبل مواجهة الفراعنة امام الكاميرون فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "أنصح كيروش أن يكون أهدأ بعض الشيء، في كثير من الأوقات نجده يعترض على حكم المباراة".

وأضاف: "كاف فكر أن يعطي إدارة هذه المباراة لحكم مرشح لبطولة كأس العالم 2022، ماجيتي نداي من المرشحين للمشاركة في المونديال".

وأتم: "مباراة مصر والمغرب كانت صعبة، وكنت أفضل اختيار حكمًا إفريقيًا وليس عربيًا".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

عصام عبد الفتاح الاتحاد المصري لكرة القدم كارلوس كيروش منتخب مصر محمود كهربا

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