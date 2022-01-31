مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 31 - 1 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس فى كأس فرنسا، فضلاً عن مباريات كأس الرابطة المصرية على رأسها الإسماعيلي ضد الجونة.

مواعيد مباريات كأس فرنسا

باريس سان جيرمان X نيس – الساعة العاشرة والربع مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات

فيوتشر X الاتحاد السكندري – الساعة الخامسة مساء على قناة 1 ON TIME SPORT

الإسماعيليX الجونة – الساعة الخامسة مساء على قناة 2 ON TIME SPORT

المقاولون العرب X سموحة – الساعة الخامسة مساء على قناة 3 ON TIME SPORT