صالون جنوب سيناء الثقافي يحتفي بالذكرى الـ 70 للشرطة المصرية

نظمت الإدارة الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، صالونها الثقافى بعنوان "احتفالات عيد الشرطة المصرية السبعون" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية.

أقيمت فعاليات الصالون بقصر ثقافة طور سيناء، والذى أداره الكاتب ممدوح الحصرى، وتحدث خلاله اللواء صابر حماد رئيس مباحث جنوب سيناء الأسبق، بحضور مدير الشؤون الثقافية بمديرية الثقافة، والأديب الناقد محمد الدسوقي رئيس شعبة النقد الأدبى باتحاد كتاب مصر، ووفد من إدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، وعدد من الحضور والمهتمين بالشأن الثقافى.

وتأتي الاحتفالية وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة، لتعزيز القيم الإيجابية ورفع الوعى الوطني للنشء والشباب.



بدأت فعاليات اللقاء بتقدمه للكاتب ممدوح الحصرى حيا فيها الشرطة قائلا تحيه من جيش مصر واجبه لشرطته والشعب عارف سكته، أمنه وأمانه فى وحدته، ثم بدأ اللواء صابر حماد كلمته بمصر أم الدنيا، متطرق إلى مظاهر وسمات مصر القديمة التى كانت سلة غذاء العالم، وأم العلوم، مؤكد على صمود مصر بجيشها وشرطتها وشعبها أمام كل الحروب التى خاضتها.

وأوضح أن معركة الإسماعيلية وسبب تحديد ال ٢٥ من يناير عيد الشرطة المصرية، متطرق للمشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التى تحققها الدولة معرفا أهم المشاريع ومنها "حياة كريمة، والعافية الإدارية، ومدينة الأثاث بدمياط، وتنمية سيناء" وتأثير كل هذه المشروعات على حياة المواطن المصرى، واختتم الصالون بفقرة فنية للمطرب إسلام محمد، وعارف الاورج الفنان حسام عبدالهادى وتقديم باقة من الأغانى الوطنية منها "عاش، أحلف بسماها".