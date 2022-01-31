عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صالون جنوب سيناء الثقافي يحتفي بالذكرى الـ 70 للشرطة المصرية

صالون جنوب سيناء
صالون جنوب سيناء الثقافي

 نظمت الإدارة الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، صالونها الثقافى بعنوان "احتفالات عيد الشرطة المصرية السبعون" بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة المصرية.

 أقيمت فعاليات الصالون بقصر ثقافة طور سيناء، والذى أداره الكاتب ممدوح الحصرى، وتحدث خلاله اللواء صابر حماد رئيس مباحث جنوب سيناء الأسبق،  بحضور مدير الشؤون الثقافية بمديرية الثقافة، والأديب الناقد محمد الدسوقي رئيس شعبة النقد الأدبى باتحاد كتاب مصر، ووفد من إدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، وعدد من الحضور والمهتمين بالشأن الثقافى.

 

وتأتي الاحتفالية وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة، لتعزيز القيم الإيجابية ورفع الوعى الوطني للنشء والشباب.


بدأت فعاليات اللقاء بتقدمه للكاتب ممدوح الحصرى حيا فيها الشرطة قائلا تحيه من جيش مصر واجبه لشرطته والشعب عارف سكته، أمنه وأمانه فى وحدته، ثم بدأ اللواء صابر حماد كلمته بمصر أم الدنيا، متطرق إلى مظاهر وسمات مصر القديمة التى كانت سلة غذاء العالم، وأم العلوم، مؤكد على صمود مصر بجيشها وشرطتها وشعبها أمام كل الحروب التى خاضتها.

 

 وأوضح أن معركة الإسماعيلية وسبب تحديد ال ٢٥ من يناير عيد الشرطة المصرية، متطرق للمشروعات العملاقة والإنجازات الكبيرة التى تحققها الدولة معرفا أهم المشاريع ومنها "حياة كريمة، والعافية الإدارية، ومدينة الأثاث بدمياط، وتنمية سيناء" وتأثير كل هذه المشروعات على حياة المواطن المصرى، واختتم الصالون بفقرة فنية للمطرب إسلام محمد، وعارف الاورج الفنان حسام عبدالهادى  وتقديم باقة من الأغانى الوطنية منها "عاش، أحلف بسماها".

قصور الثقافة مصر القديمة الهيئة العامة لقصور الثقافة الشرطة المصرية احتفالات عيد الشرطة عيد الشرطة حياة المواطن المصري اتحاد كتاب مصر تنمية سيناء ثقافة جنوب سيناء المنطقه الازهريه قصر ثقافة

ترشيحاتنا

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

مدرب حراس المنتخب السابق يكشف تفاصيل مهمة عن إصابة الشناوي وأبو جبل

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 31 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

12 مصابا و 10 سيارات إطفاء.. التفاصيل الكاملة لحريق الحسين .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

كواليس لقاء محمد صلاح وماني عقب لقاء مصر والمغرب

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ