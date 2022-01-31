قائد سيارة يدهس طفلاً بسوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه؛ إثر اصطدام سيارة ربع نقل به، أثناء عودة قائدها للخلف، بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "رأفت فريد - 4 سنوات - ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، إدعاء دهس سيارة له.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "فريد. خ - 39 سنة - سائق - ويقيم بذات الناحية"، قرر أنه أثناء لهو طفله المذكور أمام المنزل، دهسته سيارة ربع نقل قيادة المدعو "عباس. ح - 40 سنة - سائق"، أثناء عودة قائدها للخلف، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.