عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم آخر فرصة للتقديم في مسابقة وظائف قيادات الإدارة المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تغلق وزارة التنمية المحلية باب التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية الشاغرة في اليوم الاثنين 31 يناير ، وذلك بعد انتهاء المدة التي أعلن عنها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث مد فترة التقديم للمسابقة اسبوعين.


قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن عدد المتقدمين لوظائف التنمية المحلية الشاغرة في المحافظات بلغ 1900 متقدم حتى صباح أمس  30 يناير الجارى .

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن وجود وظائف شاغرة بالإدارة المحلية من خلال الإعلان رقم ( ١) لسنة ٢٠٢١  وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتضمن الإعلان  59 وظيفة جديدة لقيادات المحليات بالمحافظات.

txt

اليوم.. غلق باب التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية الشاغرة بالمحافظات

txt

خالد قاسم لـ «صدى البلد»: 1900 متقدم لوظائف التنمية المحلية

- التقديم في الفترة من 21 نوفمبر الماضي حتي 31 يناير الجاري .

- التقديم يتم علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

الوظائف المطلوبة:

- وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة المدير العام.

الشروط:

-الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات .

-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

-الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعدد (4) صور شخصية 4x6.

-استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016، وكذا قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (25) لسنة 2019.

- العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة، لابد من قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية من تاريخ بداية الإعلان.

-قضاء مدة بينية عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) من تاريخ بداية الإعلان.

-الإلتزام التام بنماذج بيان الحالة والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان واعتمادها من السلطة المختصة ( المحافظ -السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الاعلان.

-تقديم الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لا يزيد عن ثلاث صفحات عن مدة أخر ثلاث سنوات معتمدة من ( المحافظ -السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الاعلان.

-أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن آخر سنتين.

-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

-مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على ان يتم اعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

-صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

-قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن (19) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة، و (18) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية، و (17) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

-الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للضباط القوات المسلحة والشرطة ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على ان يتم اعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج

-تقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري وشهادات الخبرة عن مدة الخبرة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

-لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.

اليوم وظائف قيادات الإدارة المحلية وزارة التنمية المحلية

موضوعات متعلقة

دور وزارة التنمية المحلية في رفع كفاءة الميادين وإظهاره بالشكل الحضاري

وظائف قيادات المحليات.. صدى البلد ينشر الشروط المطلوبة لاختصاص رئيس مركز ومدينة

ترشيحاتنا

15 صورة ترصد هدوء لجان أولى ثانوي أثناء امتحان الفيزياء اليوم

كلب يجيد مهارات إنقاذ المرضي بإتقان الإسعافات الأولية.. ما القصة؟

أمم إفريقيا.. كوت ديفوار والمغرب وش السعد على منتخب مصر

خبير: إسرائيل تنتهج سياسة الردع ضد حزب الله عبر سوريا

اليوم.. آخر موعد للتقديم على 37 فرصة عمل بليبيا برواتب 20 ألف جنيه

مرصد الأزهر يواجه جرائم استهداف دور العبادة بإصدار جديد في معرض الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

أمطار غزيرة تضرب القليوبية وسط حالة من التقلبات الجوية.. شاهد

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

الحرارة تسجل 2 تحت الصفر.. طقس اليوم شديد البرودة وأمطار على هذه المناطق

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

سوبر مان عين شمس .. شاب يتدخل لإنقاذ طفل من السقوط بالدور الثالث

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ