اليوم آخر فرصة للتقديم في مسابقة وظائف قيادات الإدارة المحلية

تغلق وزارة التنمية المحلية باب التقديم لوظائف قيادات الإدارة المحلية الشاغرة في اليوم الاثنين 31 يناير ، وذلك بعد انتهاء المدة التي أعلن عنها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث مد فترة التقديم للمسابقة اسبوعين.



قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن عدد المتقدمين لوظائف التنمية المحلية الشاغرة في المحافظات بلغ 1900 متقدم حتى صباح أمس 30 يناير الجارى .

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن وجود وظائف شاغرة بالإدارة المحلية من خلال الإعلان رقم ( ١) لسنة ٢٠٢١ وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتضمن الإعلان 59 وظيفة جديدة لقيادات المحليات بالمحافظات.

- التقديم في الفترة من 21 نوفمبر الماضي حتي 31 يناير الجاري .

- التقديم يتم علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

الوظائف المطلوبة:

- وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة المدير العام.

الشروط:

-الحصول على مؤهل عال مناسب وتقديم صور جميع المؤهلات .

-القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

-الحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

-تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها، وصور شهادات الدورات التدريبية والشكر والتقدير.

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعدد (4) صور شخصية 4x6.

-استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016، وكذا قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (25) لسنة 2019.

- العاملين بالإدارة المحلية والمتقدمين من الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة، لابد من قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة أو الدرجة العالية من تاريخ بداية الإعلان.

-قضاء مدة بينية عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) من تاريخ بداية الإعلان.

-الإلتزام التام بنماذج بيان الحالة والشهادة القانونية ومقترح التطوير المرفقة بالإعلان واعتمادها من السلطة المختصة ( المحافظ -السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الاعلان.

-تقديم الإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لا يزيد عن ثلاث صفحات عن مدة أخر ثلاث سنوات معتمدة من ( المحافظ -السكرتير العام –رئيس الجهة) خلال فترة الاعلان.

-أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن آخر سنتين.

-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

-مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على ان يتم اعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

-صورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

-قضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن (19) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة، و (18) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية، و (17) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من درجة المدير العام.

-الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للضباط القوات المسلحة والشرطة ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على ان يتم اعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق.

-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج

-تقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري وشهادات الخبرة عن مدة الخبرة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

-لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقي الطلبات.