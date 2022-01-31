طريق الحفاظ على اللقب.. "طائرة الزمالك" تواجه هليوبوليس في كأس مصر اليوم

توعد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بالفوز على نظيره هليوبوليس عندما يلتقى الفريقان على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء في دور الـ 8 لمسابقة كأس مصر والمقررة إقامتها اليوم الاثنين.

وأكد حسن الحصري المدير الفني للفريق خلو قائمة طائرة الزمالك من أي إصابات، مشيرا إلى جاهزية الجميع لمواجهة هليوبوليس اليوم .

كانت طائرة الزمالك قد حقق الفوز على بورسعيد بنتيجة 3- صفر في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة المنافس ، في إطار دور الستة عشر من الكأس.

ويسعى الزمالك إلى الحفاظ على اللقب حيث توج بطلا لكأس مصر في النسخة الماضية بعد مواجهة قوية أمام الأهلي في نهائي البطولة، والتي فاز بها بنتيجة 3/2.

ويقود الفريق: حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدرب أحمال وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.