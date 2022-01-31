حل بديلا أمام المغرب.. أبرز محطات محمد صبحي الحارس الشاب فى الأندية ومنتخبات مصر

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وتأهل منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ليواجه نظيره منتخب الكاميرون يوم الخميس المقبل.

كما حقق منتخب السنغال بقيادة اليو سيسيه فوزا على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف ويتاهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ليواجه نظيره منتخب بوركينا فاسو..

وشارك محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الوطني فى مباراة المغرب عقب تعرض محمد أبوجبل للإصابة.

ونجح محمد صبحي فى الزود عن مرمى الفراعنة الكبار أمام أسود الأطلسي والخروج بشباكه نظيفة فى ظل إصابة الثنائي محمد الشناوي ومحمد أبوجبل فى مباراتي كوت ديفوار والمغرب.

وقاد محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر إلى التأهل لدور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب المغرب.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز محطات محمد صبحي الحارس الشاب لمنتخب مصر الوطني.



تعرض محمد صبحى لاختبار صعب عندما كان حارسا لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى شهر أكتوبر عام ٢٠١٩ لدى مشاركة الفارس الأبيض فى دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك عقب تعرض محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء فى مباراة جينراسيون فوت فى المباراة التي أقيمت فى القاهرة وتم الاستعانة بخدمات الحارس الشاب.

وقدم الحارس الشاب محمد صبحي ٣٠ دقيقة كاملة شارك خلالها أمام فريق جينيراسيون فوت فى القاهرة بأداء قوي وزاد عن مرماه ببسالة.

واستعان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بخدمات الحارس الشاب محمد صبحى بعدها فى شهر نوفمبر عام ٢٠١٩ وقاد أوليمبي الفراعنة للتتويح بلقب أمم أفريقيا التي أقيمت فى القاهرة.

وحصل محمد صبحي رفقة منتخب مصر الأوليمبي على لقب أفضل حارس فى البطولة الإفريقية للمنتخبات الأولمبية.

قدم محمد صبحي الحارس الشاب موسم استثنائي عقب رحيله من الزمالك إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وأثبت أنه حارس يعتمد عليه فى أي مباراة.

كما قدم محمد صبحي الحارس الشاب مستوى جيدا أيضا مع فاركو فى الدوري الممتاز فى الآونة الأخيرة.

كانت عدد من وسائل الإعلام العالمية، حرصت على إبراز اللفتة الطيبة التي أقدم عليها لاعبو منتخب مصر ، في مواساة لاعبي المنتخب المغربي، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ونشر عدد من وسائل الإعلام العالمية المهتمة بالأخبار الرياضة صورا لمواساة لاعبي المنتخب المصري للأشقاء المغاربة، لتسليط الضوء على الروح الطيبة التي تجمع البلدين.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا