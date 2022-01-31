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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوستالجيا| زى النهاردة.. مصر تهزم توجو بثلاثية بتصفيات مونديال أمريكا 94

منتخب مصر 1993
منتخب مصر 1993

شهد يوم الاحد الموافق 31 يناير عام 1993 فوز منتخب مصر الوطنى علي نظيره منتخب توجو بثلاثية نظيفة.

واقيمت المباراة علي ملعب ستاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الثالثة من الدور الاول المؤهله لمونديال أمريكا 94.

الاهداف الثلاثة أحرزها لاعبو منتخب مصر الوطنى فى شوط المباراة الثاني.

حسام حسن سجل الهدف الاول بعد مرور 13 دقيقة وياسر عزت أضاف الثاني بضربة راس في الدقيقه 38 قبل أن يضيف أحمد الكاس الهدف الثالث الذي جاء في الدقيقه 44.

الشوط الثاني شهد منتصفه ضربة جزاء لفريق المدرب محمود الجوهري أهدرها فوزي جمال واصطدمت بالقائم الايسر لمرمي الضيوف.

الفوز رفع رصيد المنتخب الوطني الي سبع نقاط وأحيا الامال من جديد في التأهل للدور الثاني بعد خساره و تعادل.

جاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

احمد شوبير فى حراسة المرمى
ابراهيم حسن 
هشام يكن
هانى رمزى
اشرف قاسم
احمد رمزي
اسماعيل يوسف
احمد الكاس
ياسر ريان
حسام حسن
أيمن منصور

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