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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة علي المنوفية وسحب مياه الأمطار من الشوارع ..صور

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار

شهدت عدد من مراكز محافظة المنوفية سقوط أمطار خفيفة مع برودة الجو وعدم سطوع الشمس.

فيما انتشر رجال النظافة وسيارات مجالس المدن لرفع المياه من الشوارع لمنع إعاقة حركة المرور.

وتابع محمد المجبر رئيس مركز ومدينة بركة السبع  فاعليات رفع التجمعات الخفيفة من مياه الأمطار بالمدينه حيث يتم سحب تجمعات المياه بالشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية سواء للمواطنين أو السيارات، وفتح جميع بالوعات سحب مياه الأمطار.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بالمدينه والقري التابعة والإشراف المستمر والتعامل الفوري مع نتائج سقوط الأمطار.

وناشد محافظ المنوفية جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر إزاء أسلاك وأعمدة الكهرباء بعدم الاقتراب منها أو لمسها وتوعية أطفالهم حفاظا على سلامتهم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية وإرسال تقارير يومية عن سير متابعة الأحداث والإبلاغ عن أي طوارئ عن طريق أرقام غرفة العمليات المركزية بالديوان العام (2222035- 2224899- 2239804)أو الخط الساخن (15562).

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اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية سقوط امطار متابعة سحب مياه الامطار

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