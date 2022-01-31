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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انضمام قرية راس النقب لمدينة طابا رسميا قافلة مواد غذائية وبطاطين لأهالي قرية رأس النقب بمدينة طابا

قافلة مواد غذائية وبطاطين لأهالي قرية رأس النقب بمدينة طابا

مساعدات النقب
مساعدات النقب

استقبلت قرية النقب التابعة لمدينة طابا بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، قافلة مواد غذائية وبطاطين لتوزيعها على المواطنين، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وعلي الشحات، رئيس مدينة طابا، ومحمد جبر، المشرف العام على الأعمال الخيرية بالمحافظة.
وذلك بعد ضم راس النقب لحدود محافظة جنوب سيناء حيث تتبع الأن مدينة طابا الحدودية مع إسرائيل  والتي عادت بالتحكيم الدولي  في مارس ١٩٨٩م .

وقال اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، إنه القافلة تضمنت مواد غذائية، وبطاطين بكميات كبيرة تكفي جميع مواطني قرية النقب، وذلك في إطار التعاون المثمر بين قوات شرق القناة ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضح السكرتير العام، أن قرية النقب أصبحت تابعة لمدينة طابا، وذلك تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (424) لسنة 2021، بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي جنوب وشمال سيناء؛ ليصبح مطار طابا، ومنطقة رأس النقب تابعين جغرافيًا وإداريًا لمحافظة جنوب سيناء.
وكانت تم  عقد اجتماع بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية  لجنوب وشمال سيناء الشهر الماضي لنقل تبعية قرية راس النقب لحدود  محافظة جنوب سيناء .
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النقب

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راس النقب طابا قافلة مساعدات جنوب سيناء

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