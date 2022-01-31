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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

داخل أنتريه.. إحباط محاولة تهريب 100 ألف قرص مخدر بميناء سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة الأستاذ محمد الشاذلى بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وبناء على المذكرة المقدمة من على حامد مدير إدارة الفحص بالأشعة مصطفى عكاشة وعبدالرحيم طه مأموري الفحص بالأشعة ومحمد أبوزيد حسن مدير إدارة جمرك الصادر بالاشتباه فى وجود أصناف مخالفة لم يتم الإقرار عنها ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 2814 لسنة 2022  صادر نهائي باسم شركة ا . للاستيراد والتصدير عند عرض السيارة رقم 5826 ف ر ص نقل على جهاز الفحص بالأشعة ، والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن خط إنتاج بمشتملاته و3 كراسى أنتريه مصدرة للسعودية .

وتم تشكيل لجنة بساحه الصادر من وائل جمال وحاتم أبوسديرة مديري التعريفة والسيد حمداوى وإسلام أحمد عبدالجليل وسلامة أبو الحسن ومحمد فوزى مأموري الحركة بحضور مروان البارودي مدير إدارة الأمن الجمركي وعبدالله سعيد مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي ، قامت بالمعاينة الفعلية فتبين وجود 79 كيس ولفة شفافة أحجام مختلفة بها 104 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة و 672 قرص Cytotec مخبأة داخل كراسى الأنتريه .

وبلغت التعويضات المستحقة 41 مليونا و620 ألفا و160جنيها.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 43 لسنة 2021 وحرره عمر هاشم  وياسر عز العرب وإخطار الجهات الأمنية المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجاري  بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

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