مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته 13 فبراير الجاري

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل، جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

كما أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلى الحكومة نحو 10 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وتشمل التقارير ثلاث تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الاول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين.

ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.