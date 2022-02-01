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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته 13 فبراير الجاري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافقة 13 فبراير المقبل، جاء ذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

 

كما أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إلى الحكومة نحو 10 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

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مجلس الشيوخ يوافق على بنود السلامة والصحة المهنية بمشروع قانون العمل

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مجلس الشيوخ يوافق على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل بشأن الإضراب والإغلاق

  وتشمل التقارير ثلاث تقارير للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ثلاث اقتراحات برغبة الاول مقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعينهم  لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص بالمعلمين.

 

ووافق المجلس على الباب الخامس، قيبل رفع الجلسة من مشروع قانون العمل، والخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية.

بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ قانون العمل الخدمات الاجتماعية البحث العلمي كادر مالى المعلمين

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