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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

180ألف مشروع.. التنمية المحلية: مبادرات الوزارة وفرت مليون و200 ألف فرص عمل

ياسر عبد الوهاب مستشار
ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية

أكد المهندس ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة وتم من خلالها تمويل 180 ألف مشروع وأتاحت حوالي مليون و200 ألف فرصة عمل.

وأضاف عبد الوهاب على هامش ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تنفيذ قانون تنمية المشروعات ١٥٢ لعام 2020 بحضور وسائل الإعلام، أن وزارة التنمية المحلية لديها من الخبرات بحكم مجال أعمالها، للمشاركة بفاعلية في آليات تنفيذ القوانين الداعمة للاستثمار بوجه عام ولتنمية المشروعات بوجه خاص.

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أوضح مستشار وزير التنمية المحلية أن جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات وفق القانون، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية تعد شريكا استراتيجيا للجهاز من قبل صدور قانون 152 لسنة 2020، حيث تم التنسيق بين الجانبين في مبادرة القانون، وعدد من المبادرات الأخرى.

وأشار إلى أن الوزارة كانت شريكا في الدراسات الخاصة لاستصدار القانون وفي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في أبريل 2021، كما أن النظرة المستقبلية  والتطلعات متوافقة بين الجانبين لتنمية هذا القطاع الهام.
 

ياسر عبد الوهاب وزير التنمية المحلية تنمية المشروعات مساعدة المواطنين مشروعات صغيرة

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