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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف ..الحكومة : طرح 5 مجمعات صناعية في عدة مجالات

انفوجراف
انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك بشان أهمية قطاع الصناعة في مصر


واوضح الانفوجراف ان قطاع الصناعة يمثل أهمية كبيرة لهيكل الاقتصاد المصري؛ حيث يستوعب القطاع أعدادًا كبيرة من العمالة بالإضافة إلى مساهمة القطاع بنسبة كبيرة من الصادرات؛ مما يُسهم في توفير النقد_الأجنبي للدولة.


واشار الانفوجراف ان عام 2021 كان بمثابة نقطة الانطلاق للقطاع؛ حيث وصلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17% خلال عام 2021.

وتابع الانفوجراف ان هناك 2778 مصنع حصلوا على سجل صناعي خلال عام 2021، باستثمارات وصلت الى 18 مليار جنيه، وتوفر ما يقرب من 181.4 الف وظيفة جديدة .

واشار الى انه جاري طرح 5 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1692 وحدة تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والكميائية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة .

كما تم افتتاح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2021 بإجمالي 1178 وحدة تعمل في قطاعات البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية .

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