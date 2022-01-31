الأهلي: برنامج علاج مكثف لـ حسام حسن للحاق بـ كأس العالم للأندية

يخضع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاج طبيعي مكثف خلال وجود الفريق في الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن اللاعب سوف يؤدي تدريبات علاجية مكثفة لتجهيزه للمباريات في الفترة القادمة.

وكان حسام حسن قد تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة، التي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب ولم يستكمل بسببها اللقاء.

وتطير بعثة الفريق إلى الإمارات خلال الساعات القادمة، حيث يخوض الفريق مباراته الأولى أمام فريق مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.