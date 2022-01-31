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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف صبحي: سأحضر المباريات القادمة للمنتخب من الكاميرون

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، معقبا على فوز المنتخب المصرى على منافسه المغربي ، إن منتخب مصر أقترب من أن يكون المنتخب المرجو  منذ بداية البطولة ، مؤكدا : "بندعم المنتخب المصري لكرة القدم مهما كانت الظروف " .

 

وأضاف الدكتور أشرف صبحي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إن بي سي مصر 2 " : " منذ بدابة البطولة العربية وهناك روح للمنتخب واحساس كل لاعب بدوره الوطني " .

 

وتابع : الفرق اللي بيلعب فيها محترفي مصر هنأوهم وهنأوا مصر ، وبيكلموا عن منتخب مصر وده تطور بيوضح تقدم الرياضة المصرية .

 

وأردف " صبحي " :  أقدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللمنتخب ، وكلنا بندعم الفريق ، وبتابع الفريق لحظة بلحظة ، وبشكر وزير الخارجية على جهودها في كل البعثات الرياضية .

 

وتابع : ربنا يوفق كل ولاد مصر ، وهحضر المباريات القادمة لمنتخب مصر والكاميرون .، منوها أن جميع الاجراءت الاحترازية لفيروس كورونا مطبقة .

 


 

وزير الشباب المنتخب المصري منتخب مصر

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