وفقا للقانون.. تعرف على اختصاصات وموارد المجلس القومي للطفولة والأمومة

نص قانون الطفل المصري في الباب التاسع المجلس القومي للطفولة والأمومة علي أن ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينـة القاهرة ، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .



و ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمي صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكـون لـه الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة ، وتبـدأ السـنة الماليـة لـه ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري.

و يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة ويصـدر بتشـكيل مجلـس إدارة الصـندوق ونظـام العمـل فيـه قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء – وتكـون مـدة مجلـس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص ما يأتي :

-اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق

-إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل

-إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول علي التصريح من الجهات المعنية

-توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة

-القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل

و تكون موارد الصندوق ممال يأتي :-

- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق

- الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .

– الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقـرر مجلـس إدارة الصـندوق قبولهـا ، وتعفـي هـذه الهبـات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .