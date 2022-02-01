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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. تعرف على اختصاصات وموارد المجلس القومي للطفولة والأمومة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الطفل المصري في الباب التاسع المجلس القومي للطفولة والأمومة علي أن  ينشأ مجلس يسمي " المجلس القومي للطفولة والأمومة " تكون له الشخصية الاعتبارية ، ومقره مدينـة القاهرة ، ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
 

و ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة يسمي صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكـون لـه الشخصية الاعتبارية المسـتقلة وموازنـة خاصـة ، وتبـدأ السـنة الماليـة لـه ببدايـة السـنة الماليـة للدولـة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري.

و يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العـام للمجلـس القـومي للطفولـة والأمومـة ويصـدر بتشـكيل مجلـس إدارة الصـندوق ونظـام العمـل فيـه قـرار مـن رئـيس مجلـس الـوزراء – وتكـون مـدة مجلـس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص ما يأتي :

 -اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق

 -إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل 

 -إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وحفلات وأسواق خيرية ومعارض ومباريـات رياضـية لتحقيـق أهـداف المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وذلك بعد الحصول علي التصريح من الجهات المعنية

-توزيع إعانات علي الجهات المهتمة بالطفولة والأمومة 

 -القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل

و تكون موارد الصندوق ممال يأتي :-

 - المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق

 - الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

- عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .

 – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقـرر مجلـس إدارة الصـندوق قبولهـا ، وتعفـي هـذه الهبـات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب .

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