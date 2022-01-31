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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة وديانج.. 22 لاعبًا في معسكر الأهلي بالإمارات لـ كأس العالم للأندية

صدى البلد

غادرت بعثة فريق النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي وضمت ٢٢ لاعبًا، استعدادًا لخوض معسكر الفريق قبل كأس العالم للأندية.

وضمت القائمة كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

القائمة التي غادرت القاهرة منذ قليل إلى الإمارات تدخل معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال  فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية جديدة فور وصولها إلي مطار أبو ظبي مساء اليوم الاثنين، ضمن الإجراءات التنسيقية من اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم ٥ فبراير أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.
 

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