في جو عائلي.. بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد عمر جابر على هامش المران

احتفل فريق نادي بيراميدز، بعيد ميلاد اللاعب عمر جابر على هامش المران الذي جرى ظهر اليوم بملعب الدفاع الجوي.

وواصل بيراميدز، تدريباته اليوم بملعب النادي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وبدء مشوار دور دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون على الاحتفال بعيد ميلاد عمر جابر وسط جو عائلي.

وكشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن أهمية مباريات بطولة كأس الرابطة والتي اختتمت منافساتها مؤخرا وأقيمت خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وأفادت بيراميدز كثيرا خلال فترة إعداده لاستئناف مباريات بطولتي كأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الممتاز.

وأوضح المدير الرياضي في تصريحاته للمركز الإعلامي، أنه بغض النظر عن نتائج الفريق في البطولة والتي لا تهم كثيرا في هذه البطولات التي ينظر إليها الجهاز الفني باعتبارها مواجهات تحضيرية للمرحلة المقبلة الهامة، إلا أن المباريات الخمسة أفادت الفريق كثيرا والنادي بخرج بكثير من الاستفادة في تجهيز جميع اللاعبين مع التوقف وتحضير العناصر التي لا تشارك كثيرا في اللقاءات.

وشدد على أن الجهاز الفني وقف كذلك على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التي كان من الصعب أن تأتي بسهولة في الدوري والكونفدرالية، وبالفعل ظهر أكثر من لاعب متميز للجهاز الفني سيكون هناك فرصة للاستفادة منهم في المرحلة المقبلة.

وجه المدير الرياضي الشكر للكابتن معتصم سالم مدير قطاع الناشئين على المجهود الضخم المبذول من جانبه وكافة العاملين في القطاع من مدربين وأجهزة فنية وإدارية وطبية لتجهيز اللاعبين الشباب بهذه الصورة ليكونوا عند حسن ظن الجهاز الفني لاختيار أفضلهم للتواجد مع الفريق الأول في أي وقت.