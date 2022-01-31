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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشوربجي: نسعى لسداد مديونيات الصحف القومية وتخفيض المصروفات

صدى البلد

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة وضعت خططاً لتطوير جميع المؤسسات الصحفية القومية، وعمل بوابات الإلكترونية تليق بها، موضحاً أنه تم تطوير بوابات الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير، حتي أصبحت تليق بإسم المؤسسات الصحفية القومية.

وقال إن خسائر جميع المؤسسات من ١ يوليو ٢٠٢٠ الي ٣٠ يونيو ٢٠٢١ قلت بنسبة ١٠٪، من خلال تقليل النفقات ومحاولة زيادة الإيرادات من خلال عمل معارض وندوات ومؤتمرات وحققت مبالغ مالية جيدة بحيث نحاول بقدر الإمكان جلب إيرادات للمؤسسات الصحفية، وهذا في محاولة لسد الفجوة التمويلية بين الايرادات والمصروفات دون التضحية بالأصول الثابتة.

وأضاف أن بعض المؤسسات الصحفية القومية لم يكن لديها بوابات إلكترونية، وتم عمل بوابات لها مثل مؤسسة دار الهلال  ودار المعارف.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة رفضت الاستعانة بشركات من الخارج لتطوير أو عمل بوابات إلكترونية، ولكن تم الاستعانة بمركز اماك بمؤسسة الأهرام، وخاصة أنه يضم للعديد من الخبرات الهندسية وفي مجال التصميمات، مما وفر أموال طائلة لصالح المؤسسات الصحفية القومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، لمناقشة الصحافة القومية ورؤية مصر 2030.

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