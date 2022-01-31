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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد توجيهات السيسي..

برلمانية: قطاع الاتصالات أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب

أشادت النائبة رقية الهلالي،عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، للحكومة، بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، وشركات قطاع الأعمال العام، باعتبارهم أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يساهم بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وأكدت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب التنمية في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات ورقمنة الوزارات المعنية والسيادية من اجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري.

كما ثمنت نائبة حماة الوطن، بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وأضافت، أن التحول الرقمي أصبح فرصة وتحديًا عالميًا من خلال التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات، لافته الي أن ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تكامل وتعاون غير مسبوق بين كافة المجالات والتخصصات في الدولة الحديثة، سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على نمو الاقتصاد في مصر، الأمر الذي يتوافق مع سياسة الدولة في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطور المنظومات المختلفة في الإدارة بشكل عام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".

الاتصالات الجمهورية الجديدة النمو الاقتصادي الكوادر البشرية الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات

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