بلاغات عن زرع عبوات ناسفة في 6 جامعات أمريكية.. والأجهزة الأمنية تتحرك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات بزرع عبوات ناسفة في العديد من الكليات والجامعات المعروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول أفريقية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ففي جامعة "بوي ستيت" بولاية ماريلاند، تم الإبلاغ عن وجود قنبلة عند حوالي الساعة 8:30 صباحا، وحضرت الشرطة فيما تقوم الكلاب وفرقة المتفجرات بمسح الحرم الجامعي.

وقالت الجامعة في تغريدة عبر منصة تويتر: "نظرا لتهديد وجود قنبلة في الحرم الجامعي، سيتم إغلاق جامعة BSU مؤقتا اليوم 31 يناير 2022. ويعمل أفراد الطوارئ على تتقييم الوضع وينصح جميع الأشخاص في الحرم الجامعي بتأمين الحماية في مكانهم حتى يتم توفير مزيد من المعلومات".

وتلقت ست كليات وجامعات معروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية تهديدات بوجود قنابل صباح اليوم وهي Southern University and A&M، جامعة هوارد، جامعة بيثون كوكمان، جامعة ولاية ألباني، جامعة ولاية بوي، جامعة ولاية ديلاوير.

وتلقت إدارة شرطة العاصمة واشنطن بلاغا عن قنبلة في مبنى إداري غير مأهول في جامعة هوارد حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الاثنين.

واستجابت شعبة المتفجرات وقامت بمسح المبنى، لكن لم يتم العثور على أي شيء.