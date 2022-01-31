غموض وترقب.. تفاصيل موقف المصابين في منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

ينتظر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الموقف النهائي بشأن نجوم الفراعنة المصابين قبل مواجهة الكاميرون المقرر إقامتها الخميس المقبل في نصف نهائي الأمم الأفريقية .

وباتت فرص لحاق محمد الشناوي بمباراة الكاميرون مستحيلة نتيجة استمرار معاناته من الإصابة بالعضلة الخلفية ، ويخضع محمد أبو جبل الحارس الثاني إلى فحص طبي شامل اليوم من أجل حسم موقفه بشكل تام ونهائي ، ويأمل الجهاز الفني في لحاق أبو جبل بمواجهة الكاميرون في ظل الخبرات الجيدة التي يمتلكها وقدرته على تعويض الحارس الكبير محمد الشناوي .

وتعرض محمد أبو جبل لإصابة خلال مواجهة مصر والمغرب أمس ولم يستكمل المباراة وتم الدفع بمحمد صبحي الحارس الثالث للدفاع عن عرين الفراعنة .

ويخضع أحمد حجازي المدافع الأول للمنتخب إلى كشف طبي اليوم من أجل حسم موقفه من المشاركة أمام الكاميرون ، ويأمل كيروش في لحاق حجازي بالمباراة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ، وتواجده بشكل مستمر في تشكيل منتخب مصر على مدار السنوات الماضية .

وتبدو فرص حمدي فتحي لاعب الوسط غامضة بشأن اللحاق بمباراة الكاميرون المقبلة ، وتقرر خضوعه لاختبار طبي غدا من أجل حسم موقفه بشكل رسمي بشأن التواجد مع الفراعنة في المباراة المقبلة ، ويرفض كيروش فكرة مشاركة أي لاعب مصاب في تشكيل المنتخب .