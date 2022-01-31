هل لقاح كورونا يمثل خطورة على المرضعة؟..مستشار الرئيس للصحة يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك شائعات تدور علي إن المرضعة التي تلقت لقاح كورونا يجب إلا ترضع أطفالها وهذا غير صحيح .

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن هناك فترة من الفترات استبعدنا الحوامل من تلقي لقاح كورونا ومنذ 7 أو 8 شهور يتم تطعيمهم ، مؤكدا أن اللقاحات آمنة في فترة الرضاعة والحمل .

وأوضح محمد عوض تاج الدين ، انه يشاع أن المرأة الحامل أو المرضعة التي تتلقي لقاح كورونا يكتسب طفلها مناعة ضد الفيروس لفترة زمنية معينة