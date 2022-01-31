وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مطار أبو ظبي في الإمارات، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

‎وتخضع بعثة الأهلي لمسحة طبية جديدة في مطار أبو ظبي، ضمن الإجراءات التنسيقية من اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم للأندية.

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

‎ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم ٥ فبراير أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.