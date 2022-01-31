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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : عقد مؤتمر «المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي».. 12 فبراير

صدى البلد

تعقد وزارة الأوقاف المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من (12 – 13) فبراير 2022م ، تحت عنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي". 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المواطنة هي قبول أصحاب الديانات المختلفة في الدولة الواحدة على قدر المساواة، لافتا إلى أنه تمت إضافة محور "الحماية المجتمعية" للمؤتمر الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي ينطلق في ١٢ و١٣ فبراير المقبل.

وأضاف أن مصر تستضيف على هامش المؤتمر، المؤتمر التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية بالعالم الإسلامي، فضلا عن الاجتماع الأول لاتحاد الأوقاف العربية بعد تأسيسه واعتماده رسميا من جامعة الدول العربية، وبدء تفعيل أنشطة برئاسة وزير الأوقاف المصري.

 

وكشف الوزير عن محاور المؤتمر وهي كالتالي:

المحور الأول: تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

المحور الخامس: التسامح الديني.

المحور السادس مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.

المحور التاسع: التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نخبة واسعة من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.

 

 

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