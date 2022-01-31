وزير المالية: 45 مليار جنيه لزيادة الأجور في الموازنة الجديدة ..فيديو

أكبر زيادة رواتب..

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن سياسة الدولة تسعى لتحقيق التوازن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع توفير احتياطي جيد في السلع الإستراتيجية في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأضاف “معيط”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية “الحياة”، أن ملامح الموازنة الجديدة تحقق الاستقرار المالي وتقلل العجز النقدي للدولة، مشيرا إلى أكبر زيادة في الأجور بقيمة 45 مليار جنيه.

وتابع وزير المالية، “رغم جائحة كورونا لم تحدث زيادة في متوسط الدين العام والتضخم في مصر”، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يتمتع بالاستقرار، منوها بأن الإعفاءات الضريبية الجديدة هدفها تشجيع الصناعة المحلية.