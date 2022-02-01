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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفطير السيناوي.. شاهد|عيش الصاج من تراث أهالي سيناء

صناعة خبر الفراشيح
صناعة خبر الفراشيح في بادية سيناء

أعتاد أهالي محافظة شمال سيناء ، علي صناعة الخبز  في البيوت  كما  ورثوه عن الأجداد.. لذا فإن احتياج الأهالي "في الصحراء للدقيق  شيء أساسي .

حيث يمثل الفطير السيناوي أهم الوجبات الرئيسية اليومية ، كونه جزء من التراث الأصيل لدى أهالي سيناء سواء البادية منهم أو الحضر، باعتباره من العادات القديمة للمأكولات والتي اعتاد عليها الأهالي إلى يومنا هذا .

وهو يمثل  أحد وأهم العلامات المُميزة فى بادية شمال سيناء، لكونه يتميز بأنه خفيف على المعدة وسريع التحضير ويعتبر بديلا عن الخبز التقليدى المصنوع في المخابز ، حيث ان خبز  الفطير  يعد من مورثات العادات السيناوية. 

وقال محمود حسن الشوربجي الباحث في التراث السيناوي،  أنه لا يخلو منزل في سيناء إلا وتجد فيه الصاج الحديدي الذي يُطهى عليه الفطير السيناوي، حتى أن الحضر منهم ساكني المدينة قد جلبوا الصاج الحديدي المغذى بأسطوانة غاز . 

وفي الصحراء يستخدموا جذوع الأشجار من الحطب أسفل الصاج ويوقدون النار أسفله، ويُصنع الصاج من الحديد الرقيق الذي يسهل تسخينه بسرعة.

ولفت إلي  أن ٧ طهي الطعام على الحطب كانت هذه العادة شيئا أساسيا في البادية قبل ظهور  فرن الصاج الذي يعمل علي الغاز ، حيث كانت المرأة السيناوية تعتمد  علي  جلب الحطب التي تشعل به النار لطهي الطعام وعمل الشاي البدوي وعمل الفراشيح أو العيش السيناوي المفضل. 

وقال الباحث ، إن الفطير السيناوي  يعتبر من أشهر وأشهى أنواع الخبز الذى يشتهر به أهل شمال سيناء، فهو خبز أساس يعتمد عليه فى الولائم والوجبات الأساسية اليومية ، وكذلك الأعياد عندما يضاف لها اللحم، خاصة عيد الأضحى ومناسبات الأفراح وحفلات الزفاف والطهور. 


وجبة متكاملة 

وأوضح أن  " الفطير السيناوي  "   يعد وجبة غذائية متكاملة لاحتوائه على سعرات حرارية عالية ولا يستغرق إعداده سوى دقائق قليلة ويتم تقديمه في كافة المناسبات، ويختلف خبز الفطير عن الخبز التقليدي في أنه يمكن حفظه لعدة أيام بعيدا عن الثلاجات دون أن يتعرض للتلف ويتم تناوله مع جميع الأطعمة ويفضله أهالي سيناء مع اللحم

ولفت الشوربجي ،الي أنه بالرغم من أن الفطير السيناوي قد اعتاد عليه  أهل سيناء إلا أنه هو مقصد السياح الأجانب والعرب، فمن أهم عناصر سياحة السفاري وسط الجبال هي تذوق الفطير السيناوي الذي يقدممع وجبات أخرى سهلة وكلها طبيعية. لكنه هو عنصر أساسي لأي طعام في الصحراء.

أما عن طريقة إعداد الفطير السيناوي فهي سهلة جدا، حيث يتم جلب الدقيق ثم ينخلونه بمنخل صغير الفتحات ثم يضعون عليه قليل من الماء وقليل من الملح ويعجنونه عجناً باستخدام قليل من الزيت، ثم يقطع العجين الي قطع   صغيرة ويتم فردها على لوح خشبي إلى أن تصبح شكل دائري، وتوضع  على الصاج ويتم تقليبها نحو 4 مرات فقط.

واكد محمود الشوربجي،  انه  في الفترة الأخيرة اتجه   عدد من الشباب في مدينة العريش بعمل مشروع لصناعة الفراشيح وبيعها ب 10 جنيهات  للكيلو ، كما تقوم بعض السيدات لصناعة الفراشيح في المنزل مقابل 7 جنيهات للكيلو علي أن يتم احضار الدقيق بمعرفة المنتفع بالخدمة .

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