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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عفراء السطي تطرح «كنعشفك» باللهجة المصرية والمغربية.. قريبا

عفراء السطي
عفراء السطي

تستعد نجمة السوشيال ميديا المغربية عفراء السطي لخوض تجربة الغناء لأول مرة بأغنية باللهجة المصرية والمغربية بعنوان "كنعشقك" والأغنية من كلمات والحان إسلام خشبه وتوزيع عماد موسي، ومن المقرر طرح الأغنية الشهر المقبل.

وكانت عفراء أعلنت الشهر الماضي عن ارتباطها بالبلوجر المصري أحمد حسام، ونشرت صورا من حفل عقد القران على حسابها على إنستجرام.

يذكر أن عفراء السطي لديها عدد كبير من المتابعين على تطبيق إنستجرام، حيث يتابعها أكثر من ٢ مليون متابع، ولها حساب على تيك توك تخطي ٥.٧ مليون متابع الذي كان سبب شهرتها في الأساس.

عفراء السطي كنعشقك انستجرام

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