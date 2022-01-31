سفير مصر بالكاميرون: تصريحات إيتو مبالغ فيها.. ونتخذ الإجراءات اللازمة

قال السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون، إن منتخب مصر تغمره سعادة كبيرة بعد الفوز على المغرب، والتأهل لقبل نهائي أمم إفريقيا، لافتا إلى أن منتخب مصر قدم أداء كبيرا في هذه المباراة القوية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن ما حدث من حكم المباراة أمس متوقع أن يحدث في المباراة المقبلة أمام الكاميرون، ولكن لدينا 11 بطلا في منتخب مصر يقاتلون في ملعب المباراة.



وتابع أن هناك مبالغة في تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الهجومية مع لاعبي منتخب الكاميرون بأن المباراة حربا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل منع الاحتكاكات مع الجماهير المصرية.

