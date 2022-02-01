أخبار التعليم .. تحديد مواعيد مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022 .. إجازة بالتبادل على دفعتين للعاملين بجامعة عين شمس لمواجهة كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يواصل طلاب كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ وسط تطبيق اللإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

انتشر منذ قليل، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أخبار على إخلاء عاجل للمدن الجامعية الخاصة بجامعة القاهرة.

أعطى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا إشارة البدء فى إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمى الجديد لجامعة طنطا، والذى تم تصميمه بمواصفات عالمية ويقدم محتوى متنوع من الصور والأخبار والفيديوهات والأحداث والاحصائيات والعديد من الخدمات المستحدثة للطلاب، كما يقدم لذوى الهمم خدمات تمكنهم من قراءة النصوص وخاصية تحويل الموقع إلى الألوان الأحادية وامكانية تصغير وتكبير النصوص واضافة الخدمات الصوتية.

كشف مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان CDC عن أنشطته بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 وشملت الأنشطة والدورات التدريبية التي يتم تقديمها تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة حنان كمال مدير المركز.

أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم "الاثنين"، تشكيل لجنة فنية لمراجعة مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية، وتصحيح عينة عشوائية من امتحان الهندسة بحيث تمثل جميع الفئات علي مستوى المحافظة، بوذلك ناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

أكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن المجلس يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق مجالس الأمناء بالمحافظات.

قررت وزارة التربية والتعليم، في إطار الاستعداد لبدء اعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين اوائل بمديريات التربية والتعليم ابتداءا من الأسبوع الأول من فبراير 2022.

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل على دفعتين.