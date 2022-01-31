وزيرة التضامن: تعليم المرأة وعملها يحد من الزيادة السكانية.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تعليم المرأة وعملها يحد من الزيادة السكانية.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المٌذاع عبر فضائية "المحور"، "الزيادة السكانية تؤدي لالتهام جهود التنمية في مختلف القطاعات".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن "نسبة تسرب الفتيات من التعليم في المرحلة الإعدادية كبير"، مستطردة "الترغيب والترهيب أحد وسائل الحد من الزيادة السكانية".

وأوضحت أن "الوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو اثنين بحد أقصى".

وتابعت "تعمل الوزارة أيضا على تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، إضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة".