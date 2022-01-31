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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة يكشف أسباب خسارة الجونة برباعية أمام الإسماعيلي

رضا شحاتة
رضا شحاتة

علق رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على الهزيمة الكبيرة التي تلقاها فريقه أمام الإسماعيلي خلال اللقاء الذي جمعهما بمنافسات كأس الرابطة فى الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات. 

وقال "شحاتة"، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس"، إن "الإسماعيلي دخل اللقاء أقوى وسجل 3 أهداف، وحاولنا الدخول في الأجواء سريعًا واستحوذنا على الكرة ولكن دخل مرمانا الهدف الرابع والأمور أصبحت صعبة، وعلى اللاعبين التعلم من أخطائهم".

وأكد أن "بعض اللاعبين لا يأخذون البطولة بحماس، ولكن البطولة مفيدة جدًا، ومن خلالها سأقف على العناصر التي سيكون لها دور مع الفريق في الدوري".

وأضاف "تعاقدنا مع 3 لاعبين أفارقة، ودعمنا الفريق في الحدود التي تناسب النادي، وإن شاء الله سيكونوا إضافة جديدة".

واختتم: "الإسماعيلي محترم وتركيزه العالي شكل فارق كبير معهم اليوم، وإذا شارك أي لاعب في مباراة دون تركيز أو غير مهتم فسيخسر، ونحن لم ندخل اللقاء بالشكل المناسب، لذلك خسرنا برباعية".

رضا شحاته نادي الجونة الاسماعيلي كأس الرابطة الدوري الممتاز

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