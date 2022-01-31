زي عبلة كامل..تامر أمين يسخر من أم تغشش ابنتها من شباك اللجنة

استعرض الإعلامي تامر أمين، مشهدا لإحدي الأمهات وهي تقوم بتغيش ابنتها من أسفل شباك إحدي لجان الامتحانات.

وأضاف أمين خلال حلقة اليوم من برنامج آخر النهار، : " احنا كنا مفكرين ده مشهد في فيلم اللمبي للفنانة عبلة كامل"؛ مشيراً إلي أن الأم المصرية لا تعطي اعتبار لأي شئ مقابل نجاح ابنتها.

وتابع أمين: " الست ماشاء الله صوتها مجلجل ينفع تكون خطيب مسجد"، مؤكدا أن الفعل مرفوض ويجب أن يكون عليه عقاب .



وأضاف امين:" لو حكمنا علي الست بمشاعرها مش هنعمل ليها حاجة .. بس ياريت نسيب ودلادنا عشان يتحدد مستقبلهم".

واستطرد : " سيبوا ولادكم يحددوا مستقبلهم .. الدرجة ولا الإثنين اللي هيخدهم من الغش مش هينفعوهم".