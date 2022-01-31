مشردون.. وزيرة التضامن: جمعنا 84 شخصا من الشارع في يوم واحد.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 20% من المشردين في الشوارع يرفضون الانتقال إلى دور الرعاية.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، :"جمعنا 84 شخصا من الشارع ما بين أطفال وكبار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي"، مؤكدة: "شعارنا هو أن الشارع ليس مأوى".

وأشارت: "الشارع لا يليق بأولادنا، وأيضا الشارع المصري عزيز علينا وهو صورة مصر ولا يجوز أن يتواجد فيه أطفال مشردون"، موضحة: "تم تخصيص الخط الساخن 16439 للإبلاغ عن الأطفال المشردين في الشوارع".