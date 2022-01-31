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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشردون.. وزيرة التضامن: جمعنا 84 شخصا من الشارع في يوم واحد.. فيديو

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 20% من المشردين في الشوارع يرفضون الانتقال إلى دور الرعاية.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، :"جمعنا 84  شخصا من الشارع ما بين أطفال وكبار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي"، مؤكدة: "شعارنا هو أن الشارع ليس مأوى".

وأشارت: "الشارع لا يليق بأولادنا، وأيضا الشارع المصري عزيز علينا وهو صورة مصر ولا يجوز أن يتواجد فيه أطفال مشردون"، موضحة: "تم تخصيص الخط الساخن 16439 للإبلاغ عن الأطفال المشردين في الشوارع".

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