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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تعود لمؤشر جي بي مورجان.. وزير المالية: نسير في الطريق الصحيح

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من اليوم الإثنين، موضحًا أن دخول مصر هذا المؤشر يشجع المستثمرين على الاستثمار في شراء أدوات الدين التي تصدرها الدول؛ لتوفير سيولة لتمويل المشاريع وتوفير المصروفات.

وأضاف محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"  المذاع علي قناة "تن"،  أن وجود مصر في المؤشر يعطي المستثمرين طمأنينة، ويعني أن مصر استوفت شروط تؤهله للوجود بهذا المؤشر، ويضع مصر كدولة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن هناك دولتين فقط بقارة إفريقيا في هذا المؤشر هما مصر وجنوب إفريقيا.

وتابع وزير المالية،أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع رأي للمؤشر حول دخول مصر للمؤشر أيدوا دخول مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان"، وهذا يعطي إشارة لانطباعات المستثمرين عن الاقتصاد المصري، وهذا يأتي في اتجاه رؤية المستثمرين لمصر في وضع إيجابي.

وأوضح أن مصر كانت منضمة للمؤشر وخرجت منع عقب 2011 وما تبعها من فوضى، أرسلت رسائل سلبية عن وضع واقتصاد مصر، وبعد الاصلاح الاقتصادي واستعادة توازننا ورفع تصنيف مصر الائتماني وغيره فتح الطريق لتصحيح الطريق الصعب، وتم إعادة ضم مصر للمؤشر مرة أخرى، قائلا: “لدينا تحديات ومازال المشوار طويلا، لكننا نسير في الطريق الصحيح”.

الاقتصاد الإصلاح الاقتصادى الإقتصاد المصرى المالية محمد معيط وزير المالية محمد معيط وزير المالية

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