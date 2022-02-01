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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. تبدأ من 188 ألف.. أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022 في مصر.. 5 سيارات هاتشباك بالبحرين ..لمحبي السيدان .. 5 مركبات موديل 2022 بالسوق المصري 

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية،  وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

تبدأ من 188 ألف.. أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022 في مصر| صور

تنتمي السيارة رينو لوجان موديل 2022 إلى فئة السيدان، وتعد واحدة من أشهر الإصدارت التي تقدم داخل السوق المصري، حيث دعمت بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية أيضا مع اختلاف الفئات الخمس المقدمة.

 

أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2022.. صور

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 واحدة من أبرز الإصدارات التي تقدم داخل السوق المصري من فئة السيدان، حيث تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات، والتي تتنوع بحسب التقنيات الداخلية المستخدمة لكل فئة، سواء كانت تتعلق بأنظمة الحماية، أو برامج التحكم ودعم قائد السيارة.

 

بحجم عائلي.. كاديلاك XT6 موديل 2022 بالإمارات|صور

تحظى السيارات العائلية لموديلات 2022 على إقبال كبير داخل الأسواق العالمية والعربية، لامتلاكها مقومات كثيرة أبرزها المساحة الداخلية الرحبة، والتصميم الخارجي العملاق، بالإضافة إلى الوسائل الفنية والتقنية التي ينفرد بها كل صانع.

 

عمالقة البيك أب يتنافسان في لعبة شد الحبل | فيديو

تعد فئة السيارات البيك أب واحدة من الطرازات المميزة داخل اسواق السيارات، نظرا لتمتعها بقدراتها فنية قوية، إلى جانب تصميمها الخارجي العملاق، ومنحها مساحة خلفية كبيرة، وذلك بحسب القياسات الخاصة بكل طراز، بالاضافة إلى قدراتها القوية على الجر والتدافع.

 

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

ظهرت النسخة فولكس فاجن ID باز 2024 في العديد من المناسبات بأوقات سابقة، سواء كانت عبر اخبار متداوله، أو توقعات بشأن قوتها وامكانياتها الفنية، إلى جانب ظهورها منذ ايام داخل احد محطات امداد الوقود عندما شاهدها احد الاشخاص اثناء شحن سيارته والتي كانت من طراز تسلا S.

 

اختبارات الأداء .. نيسان GTR نيسمو تستعرض قوتها من جديد |فيديو

نشرت قناة AUTO TOPNL  المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو بواسطة موقع YOUTUBE، للنسخة نيسان GTR نيسمو الرياضية، وهي تستعرض بعض القدرات الخاصة باختبارات الأداء، حيث خاضت تلك النسخة جولة بواسطة قائدها، الذي قام ببعض اختبارت التسارع مع تحقيق نتائج قوية.

 

الأكثر فخامة .. بنتلي كونتينينتال GT موديل 2022 بالسوق السعودي.. صور

تمتلك شركة بنتلي الإنجليزية مكانة كبيرة وسط أسواق السيارات العالمية، حيث تتميز إصداراتها بالقوة المعهودة، واتسمت بشعبية كبيرة وسط فئة المشاهير والأثرياء لما تتضمنه من إمكانيات مدهشة وقدرات داخلية وخارجية تحمل الكثير من معاني الفخامة.

 

5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في البحرين .. صور

يضم سوق البحرين حزمة متنوعة من موديلات 2022، ومنها فئة الهاتشباك ذات الاطلالة الشبابية، والتي تحظى بإقبال كبير نسبة إلى أبعادها القياسية والمتقاربة، إلى جانب تصميمها الخارجي ومساحتها الداخلية المناسبة، بالإضافة إلى التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية.

 

لمحبي السيدان .. 5 سيارات موديل 2022 بالسوق المصري |صور

يمتلك السوق المصري باقة متنوعة من اصدارات "السيدان"، وذلك وسط الفئات المطروحة لموديلات 2022، وتعد هذه الطرازات من الفئات المؤثرة داخل اسواق السيارات، نسبة غلى مساحتها الداخلية العائلية، فضلًا عن ابعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، إلى جانب التعزيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

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