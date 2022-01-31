رئيسة المفوضية الأوروبية: لدينا اهتمام كبير باستضافة مصر لقمة المناخ العالميةCOP 27

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد الرئيس الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مؤكدةً رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة، ومشيدةً في هذا الإطار برؤية الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى عدد من القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة حيث أكدت "فون ديرلاين" اهتمام الجانب الأوروبي بالتنسيق الجاري مع الرئيس حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وكذلك فيما يتعلق باستضافة مصر لقمة المناخ العالمية COP 27 العام الحالى.

وقد توافقت الرؤي حول ضرورة استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر وتكثيف التعاون بين الجانبين سواء علي المستوي الثنائي المباشر او في اطار المحافل الدولية بهدف العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وصون السلم والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق المتوسط، حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لأبنائها.