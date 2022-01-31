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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين الفتوى: 93% في الدين الإسلامي متغيرات عمل الإنسان اليومي

الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن 93% في الدين الإسلامي متغيرات عمل الإنسان اليومي، مضيفا أن هناك ثوابت تتفق عليها الأديان والعقول.


وأضاف مجدي عاشور، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الهدف الأول من الصلاة والحج والصيام الحفاظ على القيم، متابعا أنه لابد من تشجيع الإبداع المستنير، لحماية الأوطان.


وتابع الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفكر المتطرف يصف كل ما هو جديد بدعة أي ضلال، لافتا إلى أن الإسلام يصنف الهندسة المعمارية الإسلامية مثل الإبداع.
 

مجدى عاشور الدين الإسلامي مفتى الجمهورية أمين الفتوى الإفتاء المصرية

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