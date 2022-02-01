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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس سائق لحيازته 15 كيلو حشيش بالسلام

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس، سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

 

وكانت قد أمرت جهات التحقيق، بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه  بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

 

وأمرت جهات التحقيق بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

 

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) ، حال إستقلاله سيارة "ملك والدته" بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

 

بمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر مقابل مبلغ مالى.

هذا وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 750,000 ألف جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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