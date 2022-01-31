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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد فتح الباب: تنازل 14 مرشحا فى انتخابات مهندسين الاسكندرية

المهندس محمد فتح
المهندس محمد فتح الباب

أعلن المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين في الإسكندرية، أنه تم غلق باب التنازلات والطعون مساء اليوم ، ليكون إجمالى عدد الطعون المقدمة 4 طعون، بينما تنازل 14 مرشح عن مقاعد مختلفة ما بين رئيس نقابة فرعية وعضو شعبة ومكمل وعضو نقابة فرعية.

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واضاف انه وصل عدد المرشحين على منصب رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الطعون والتنازلات .

واشار الى ان كافة الطعون سيتم البت فيها من خلال اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة وسيتم إعلان الكشوف النهائية بكافة أرقام المرشحين .

وأكد إنه تم الإنتهاء من كافه الإجراءات الخاصة لانتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية وسط اجراءات احترازية مشددة على أن يتم اجرائها يوم 25 فبراير القادم .


يذكر أن ينافس المرشحين على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة لنقابة المهندسين بالإسكندرية لاختيار 7 مقاعد وهم " 3 ميكانيكا، 2 مدنى ، 1 كهرباء ،1 كيمياء ".

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