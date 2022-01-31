محمد فتح الباب: تنازل 14 مرشحا فى انتخابات مهندسين الاسكندرية

أعلن المهندس محمد فتح الباب، رئيس لجنة الانتخابات فى نقابة المهندسين في الإسكندرية، أنه تم غلق باب التنازلات والطعون مساء اليوم ، ليكون إجمالى عدد الطعون المقدمة 4 طعون، بينما تنازل 14 مرشح عن مقاعد مختلفة ما بين رئيس نقابة فرعية وعضو شعبة ومكمل وعضو نقابة فرعية.

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واضاف انه وصل عدد المرشحين على منصب رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية 10 مرشحين وذلك خلال الفترة القانونية لتقديم الطعون والتنازلات .

واشار الى ان كافة الطعون سيتم البت فيها من خلال اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة وسيتم إعلان الكشوف النهائية بكافة أرقام المرشحين .

وأكد إنه تم الإنتهاء من كافه الإجراءات الخاصة لانتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية وسط اجراءات احترازية مشددة على أن يتم اجرائها يوم 25 فبراير القادم .



يذكر أن ينافس المرشحين على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة لنقابة المهندسين بالإسكندرية لاختيار 7 مقاعد وهم " 3 ميكانيكا، 2 مدنى ، 1 كهرباء ،1 كيمياء ".