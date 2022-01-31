وفاة الكاتبة الصحفية سلوى حبيب

توفيت الكاتبة الصحفية سلوى حبيب، رئيس القسم الخارجي سابقا في جريدة الأهرام اليومية، بعد رحلة مهنية طويلة قضتها في بلاط صاحبة الجلالة.

وكان لسلوى حبيب مقالا ثابتا في صحيفة الأهرام تحت عنوان سياسة خارجية.

وكتب د.عماد جاد النائب السابق في البرلمان والنائب السابق بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: "انتقلت إلى الأمجاد السماوية، والدتي الثانية، حماتي الأستاذة سلوى حبيب، رئيس القسم الخارجي بالأهرام سابقا حرم المرحوم د. جورج موريس ززالدة أيمن وزوجتي أمل، رحلت من كنا نطمئن إلى وجودها بجوارنا، عزاؤنا أنها استراحت من أتعابها وذهبت إلى مكان أفضل".



سلوى حبيب خريجة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وبدأت رحلة الصحافة بالتدريب فى مجلة “آخر ساعة”، ومنها انتقلت إلى الأهرام عام 1959.