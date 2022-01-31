القيعي: موسيماني ليس له دراية بفكر وأسلوب ونظام الأهلي الإداري

تحدث عدلي القيعي مستشار التعاقدات الأهلي السابق على تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء حول تجديد عقده مع الفريق خلال المقبلة.

وكان موسيماني تحدث عن تجديد عقده مع الأهلي خلال الفترة الحالية وتعثر المفاوضات بينهم في الآونة الأخيرة قبل السفر للمشاركة بكأس العالم للأندية.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "الأهلي يسير بسياسة محكومة وراسخة منذ القدم ويتصرف في أموره وفقًا لمبادئه، يدير مشاكله دون أي وسيلة خارج الأهلي".

وأكمل: "موسيماني ليس له دراية بفكر وأسلوب ونظام الأهلي الإداري، البعض كان ينتظر ردًا رسميًا من إدارة الأهلي، ولكن هذا ليس نظام النادي، مجلس الإدارة كلف حسام غالي بإيصال رسالة للمدرب، والأخير قدم اعتذاره".

واختتم: "أتحدث عن (اللي عايزينها والعة)، الأهلي لن يُستدرَج لما يريده البعض بأن نكون (لبانة) في فم الإعلام، الأهلي من خلال نظامه والحوكمة غير المكتوبة يدير مشاكله دون تدخل من أحد".