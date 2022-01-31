حفاظا على هوية اللغة العربية.. ركن للخط العربي بمعرض الكتاب.. فيديو وصور

يتميز ركن الخط العربي داخل جناح الأزهر الشريف، بإقبال كبير من قبل زوار معرض الكتاب داخل أرض المعارض بالتجمع الخامس، وذلك لتمتع الركن بكتابة أسماء الزوار بالخط العربي الجذاب بالمجان.

ورصدت عدسة "صدي البلد" بالبث المباشر، إقبال زوار معرض الكتاب علي ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف، وكتابة الأسماء بخطوط عربية مختلفة والتي تتمتع بألوان مبهجة وخلابة.

وقال إسماعيل عبده الفنان التشكيلي داخل جناح الخط العربي، أنه وجد ركن الخط العربي منذ دخول جناح الأزهر الشريف إلي معرض الكتاب، ويقدم الركن كارت مجانيا للزائرين مكتوب بأسمائهم بالمجان.

وعقب إسماعيل أن ركن الخط العربي هو دعوة من الأزهر الشريف إلي الزائرين للحفاظ علي الهوية العربية، لأن الخط العربي هو تراث وفن وهوية عربية يجب المحافظة عليها.

وتابع إسماعيل عبده أن تلك الدعوة تعمل علي استقطاب الشباب لحب اللغة العربية، ونشر الوعي بأنواع الخط العربي وتشكيله، ومن ثم الحفاظ علي اللغة العربية، وزيادة التنمية الثقافية والفنية.

وأشار أن اقبال زوار المعرض علي ركن الخط العربي اقبال كبير ودائم، طوال الأعوام السابقة، وتم افتتاح الركن منذ عام ٢٠١٧، وهو قائم منذ هذا العام داخل جناح الأزهر الشريف، كما يشارك جناح الخط العربي داخل معارض دولية للكتاب.

وأوضح إسماعيل أنه يستخدم الخوص ذو سن رفيع للرسم على الدعاوى، مع أحبار مصنوعة يدويًا مكونة من الصبغة و المياه وصمغ عربي، كما يحافظوا علي عدم الكتابة بأقلام الخط العربي لإلهام الحضور والرجوع إلى أصالة الكتابة.

وعقب إسماعيل عبده أنه لجناح الخط العربي تأثير كبير على زوار المعرض، وهذا بدليل أنه يوجد زوار يأتوا كل عام بثقافة أكثر عن الخط العربي، ومعرفة أكبر عن أنواع الخطوط العربية الشهيرة.

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