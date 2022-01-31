منافس الأهلي.. الهلال السوداني يُضيف 7 لاعبين لقائمته استعدادا لدوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الهلال السوداني، مساء اليوم الإثنين، إضافة 7 لاعبين إلى قائمة الفريق الإفريقية، تمهيدا للمشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واختار الهلال 7 لاعبين ليضمهم إلى القائمة الأفريقية وهم : حسن متوكل، السنغالي دياواندي دياغني، النيجيري عبدالجليل عبدول ومواطنه إبراهيما مصطفى، التنزاني ديفيد ريتشارد، اسحاق آدم، والملاوي جيرارد فيري.

ويلتقي الأهلي أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم الجمعة الموافق 18 فبراير المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويستقبل ملعب الجوهرة الزرقاء مباريات المجموعة الأولي في الجولة الثانية يومي 18 و19 فبراير، حيث يستقبل الهلال السوداني فريق الأهلي، ويخوض المريخ السوداني مباراته مع صنداونز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مبارياته في دور المجموعات لدوري الأبطال على ملعب "الأهلي we السلام".

يذكر أن مباريات دور المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية ستنطلق يوم 11 فبراير المقبل عقب ختام منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.